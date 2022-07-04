фото: очевидец

Жители Комсомольского поселка жалуются на потоп в подъезде во время дождя. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 4 июля, в городском сообществе «Саратов Онлайн» молодой человек выложил видео, на котором видно, что в подъезде жилого дома стеной льет дождь.

— Комсомольский поселок, ул.Тульская, 2. В подъезде как на улице, - прокомментировал горожанин видеозапись.

В комментариях жители города горько шутили над проведением капитального ремонта дома и обратили внимание на другие подобные дома

— ул. Волгодонская 2 и 4, Азина 77 , 75 такие же, - пишет один из пользователей.

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