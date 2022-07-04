В Балаково спасатели вскрыли дверь и нашли труп 80-летней женщины

Сотрудник службы
Вчера, 3 июля, в Балаково сотрудники аварийно-спасательной службы вскрыли дверь и нашли в квартире труп 80-летней женщины, о чем информирует городская администрация.
Вызов в экстренную службу поступил в 14.27 по адресу Шевченко, 120а. Спасатели, при помощи со стороны сотрудников МВД вскрыли дверь в квартиру. Внутри находился труп женщины 80 лет.
Других ЧП, требующих вмешательства спасателей, за сутки в Балаково не было.
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