Возбуждено уголовное дело на водителя утонувшей под Марксом «Гранты»

Фото: СУ СК - Саратов

Возбуждено уголовное дело на 43-летнего водителя утонувшей под Марксом «Гранты», в которой погибли женщина и двое маленьких детей. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла днем, 2 июля. 43-летний мужчина на «Ладе Гранта» ехал со стороны села Раскатово к трассе «Самара-Волгоград». В салоне с ним находились 28-летняя сожительница, а также дети трех, пяти и восьми лет. На 7 км дороги водитель нарушил правила дорожного движения, вылетел на обочину и упал в Приволжский канал «имени И.П. Кузнецова».

В машине погибла женщина, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. Водитель и четырехлетняя девочка доставлены в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

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