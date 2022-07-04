В Саратове продлили отключение воды на Чернышевского

Сегодня, 4 июля, в Саратове продлили отключение воды на улице Чернышевского. Об этом сообщает ООО «КВС».

Вчера произошла авария на линии водопровода по адресу Чернышевского,65. На время ремонта труб воду отключили сначала до 8.00, а затем продлили отключение до 20.00.

В зону отключения попали абоненты по адресам Дегтярная и 3-я Дегтярная (обе улицы от Чернышевского до 7-го Дегтярного пр.); 1-7 Интернациональные проезды, Дегтярная площадь.

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