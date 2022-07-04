К понедельнику северный ветер не уйдет из Саратова

Фото: Архив КП

На сегодня, 4 июля, погода в Саратовской области остается прохладной. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +17 с утра до +23 градусов в разгар дня. Небо затянуто легкими облаками. Дует северный ветер со скоростью 7 – 9 м/с и отдельными порывами до 13 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер дует северо-западный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с, ко второй половине дня они достигнут 18 м/с. Температура с утра около 15 градусов, а днем колеблется от 22 до 27 градусов.

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