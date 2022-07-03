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Общество3 июля 2022 15:19

В Саратове до утра отключили воду на семи улицах

Проходят отключения воды в двух районах города
Наталия Калинина
Отключение воды

Отключение воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 июля, в Саратове отключили воду на семи улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе идет ремонт водопровода по адресу Блинова,5а. До 8:00 завтра, 4 июля, отключено холодное водоснабжение абонентов по адресам Блинова, 1,2,3,4,5, а также Производственная, 44б.

В Заводском районе устраняются повреждения по адресу Огородная,87б. До 8:00 завтра, 4 июля, прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Огородная, 75,77,79,83; Пролетарская, 19а,21,23; 4-я Нагорная, 23,23а,25а,25в,26,27,27а,27б,28,29,29а,29б,30,32,34; Прессовая, 45а,47а; 7-я Нагорная, 22/28.

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