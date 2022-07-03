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Политика3 июля 2022 15:18

На Украине погиб военнослужащий из Саратова Антон Борисов

Наталия Калинина
Скорбим

Скорбим

На Украине, в ходе спецоперации, погиб военнослужащий из Саратова Антон Борисов. Сегодня, 3 июля, об этом сообщила городская администрация.

Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев выразили соболезнования семье погибшего.

- Антон Борисов навсегда останется в нашей памяти. Он запомнился нам, как сильный и храбрый человек. Он погиб при защите Родины, - заявил Роман Бусаргин.

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