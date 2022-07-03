На Украине погиб военнослужащий из Саратова Антон Борисов

Скорбим
На Украине, в ходе спецоперации, погиб военнослужащий из Саратова Антон Борисов. Сегодня, 3 июля, об этом сообщила городская администрация.
Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев выразили соболезнования семье погибшего.
- Антон Борисов навсегда останется в нашей памяти. Он запомнился нам, как сильный и храбрый человек. Он погиб при защите Родины, - заявил Роман Бусаргин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.