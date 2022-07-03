«Единая Россия» выдвинула Романа Бусаргина на выборы губернатора Саратовской области.

Фото: Наталия Калинина
Романа Бусаргина выдвинули на пост губернатора в качестве кандидата от «Единой России».
Об этом стало известно сегодня, 3 июля на первом этапе конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».
В качестве конкурента выступал депутат Саратовской городской думы Алексей Сидоров. По итогам тайного голосования 142 голоса получил Роман Бусаргин, Алексей Сидоров набрал 19 голосов.
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