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Политика3 июля 2022 8:32

«Единая Россия» выдвинула Романа Бусаргина на выборы губернатора Саратовской области.

Наталия Калинина
Фото: Наталия Калинина

Фото: Наталия Калинина

Романа Бусаргина выдвинули на пост губернатора в качестве кандидата от «Единой России».

Об этом стало известно сегодня, 3 июля на первом этапе конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

В качестве конкурента выступал депутат Саратовской городской думы Алексей Сидоров. По итогам тайного голосования 142 голоса получил Роман Бусаргин, Алексей Сидоров набрал 19 голосов.

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