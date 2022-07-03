В Саратовской области коронавирусом заразились 63 человека за сутки

фото: википедия

На сегодня, 3 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 63 человека за сутки.

Всего обнаружено уже 255 073 зараженных в регионе. Выздоровело с начала эпидемии 248 346 человек, за сутки — 53. В стационарах остаются 140 пациентов, на амбулаторном лечении — 592.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет — 4;

- 15-29 лет — 5;

- 30-49 лет — 17;

- 50-64 лет — 10;

- 65 и старше — 23.

С пневмонией поступили шесть человек, с признаками ОРВИ — 57.

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