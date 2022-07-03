Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 6:51

Под Хвалынском пассажирка «семерки» погибла в ДТП

В Хвалынском районе женщина погибла при столкновении «семерки» с гаражом
Наталия Калинина
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Сегодня ночью, 3 июля, под Хвалынском мужчина на «семерке» врезался в гараж и погиб. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 ч в Хвалынском районе, в поселке Северный. 37-летний мужчина на ВАЗ-2107 врезался в гараж.

В результате ДТП погибла 40-летняя пассажирка автомобиля. Женщина скончалась на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.