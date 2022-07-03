Под Хвалынском пассажирка «семерки» погибла в ДТП

фото: ГИБДД

Сегодня ночью, 3 июля, под Хвалынском мужчина на «семерке» врезался в гараж и погиб. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 ч в Хвалынском районе, в поселке Северный. 37-летний мужчина на ВАЗ-2107 врезался в гараж.

В результате ДТП погибла 40-летняя пассажирка автомобиля. Женщина скончалась на месте.

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