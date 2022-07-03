Фото с мероприятия

В Саратове открыли стелу «Город трудовой доблести».

Вчера, 2 июля, в Заводском районе Саратова торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Это звание было присвоено городу указом Президента два года назад.

Монумент символизирует подвиг саратовцев в годы Великой Отечественной войны.

- Наши предки ковали Победу в тылу. Наравне со взрослыми работали и подростки. Каждый из них внес свой вклад в общее дело, - заявил Роман Бусаргин.

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