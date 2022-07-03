Массовое отключение воды затронет десятки улиц в Саратове

фото: Архив КП
Сегодня, 3 июля, в Саратове тысячи жителей остались без воды до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».
Ремонт проходит на водопроводных коммуникациях по адресу Сызранская,157. До 20:00 без воды остались:
- Арбатская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 4-я Поперечная);
- Арбатский проезд;
- Вяземская (от ул. Лысогорская до конца);
- Гвоздильная;
- Дальняя;
- Донская (от 4-го Комсомольского проезда до ул. Новоузенская);
- Каляевская;
- Клиническая (от ул. Карла Маркса до дома №99 по ул. Клиническая);
- Клочкова (от Литейного проезда до 5-го Саратовского проезда);
- Локомотивная;
- Лысогорская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 2-я Поперечная);
- Моховая;
- Новоузенская (от ул. К. Маркса до ул. Уральская; дом №180б);
- Песчаная;
- Самарская (от ул. 3-я Силикатная до ул. Новоузенская);
- Саратовская;
- Стрелковая;
- Сызранская;
- Уральская;
- 1-2 Пироговские проезд;
- 1-2 Уральские проезд;
- 1-5 Саратовские проезды;
- 1-я – 10-я Линии;
- 1-я Поперечная (от 1-й до 10-й Линии);
- 1-5 Силикатные;
- 2-й Вяземский проезд;
- 2-й Поперечный проезд;
- 2-я Поперечная (от 2-го Паркового проезда до 4-го Саратовского проезда);
- 2-я Садовая (от ул. Моховая до ул. Песчаная);
- 3-й Комсомольский (от ул. Лысогорская до 3-го Саратовского проезда);
- 4-й Комсомольский проезд (от ул. Арбатская до конца).
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