Массовое отключение воды затронет десятки улиц в Саратове

фото: Архив КП

Сегодня, 3 июля, в Саратове тысячи жителей остались без воды до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонт проходит на водопроводных коммуникациях по адресу Сызранская,157. До 20:00 без воды остались:

- Арбатская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 4-я Поперечная);

- Арбатский проезд;

- Вяземская (от ул. Лысогорская до конца);

- Гвоздильная;

- Дальняя;

- Донская (от 4-го Комсомольского проезда до ул. Новоузенская);

- Каляевская;

- Клиническая (от ул. Карла Маркса до дома №99 по ул. Клиническая);

- Клочкова (от Литейного проезда до 5-го Саратовского проезда);

- Локомотивная;

- Лысогорская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 2-я Поперечная);

- Моховая;

- Новоузенская (от ул. К. Маркса до ул. Уральская; дом №180б);

- Песчаная;

- Самарская (от ул. 3-я Силикатная до ул. Новоузенская);

- Саратовская;

- Стрелковая;

- Сызранская;

- Уральская;

- 1-2 Пироговские проезд;

- 1-2 Уральские проезд;

- 1-5 Саратовские проезды;

- 1-я – 10-я Линии;

- 1-я Поперечная (от 1-й до 10-й Линии);

- 1-5 Силикатные;

- 2-й Вяземский проезд;

- 2-й Поперечный проезд;

- 2-я Поперечная (от 2-го Паркового проезда до 4-го Саратовского проезда);

- 2-я Садовая (от ул. Моховая до ул. Песчаная);

- 3-й Комсомольский (от ул. Лысогорская до 3-го Саратовского проезда);

- 4-й Комсомольский проезд (от ул. Арбатская до конца).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.