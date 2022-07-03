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В Саратовскую область постепенно возвращается тепло. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура колебается от +12 градусов ночью до +25 днем. Ветер северный 5...10 м/с с порывами 14 м/c.

В Саратовской области облачно с прояснениями, в отдельных районах обещают грозу. Ветер Северный, 5...10 м/с. Местами шквалистое усиление, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха от +9 ночью до +26 днем.

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