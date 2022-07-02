фото: СУ СКР

Из мести за гражданскую жену житель Вольска убил и закопал обидчика. Об этом информирует СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в 2022 году 57-летний мужчина совместно с сожительницей временно поселились в частном доме у приятеля. В июне гость вернулся с работы и обнаружил отсутствие сожительницы. При этом в доме находился хозяин и их 38-летний общий знакомый. Мужчины выпили и выяснилось, что между женщиной и 38-летним гостем произошел конфликт, в результате чего женщина уехала к своей сестре. Разозлившись, 57-летний мужчина напал на гостя и избил его.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Утром следующего дня злоумышленник вместе с хозяином похоронили тело во дворе дома с целью скрыть следы преступления. 30 июня злоумышленник рассказал о совершенном им преступлении сотрудникам полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

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