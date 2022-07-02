Фото: СУ СКР

В Саратовской области приятели за оскорбления забили собутыльника до смерти. Об этом сообщает СУ СКР.

По данным следствия, вечером, 25 июня, 22-летний молодой парень вместе со своим 18-летним приятелем находились дома в селе Первомайское Красноармейского района, где выпивали. Примерно в 23:30 компанию им составил 39-летний знакомый.

Между хозяином и гостем возникла ссора, в ходе которой 18-летний парень поддержал своего приятеля. Взрослый гость оскорбил членов семьи хозяина, чем спровоцировал приятелей на агрессию. Молодые люди набросились на мужчину и избили его. Спустя некоторое время избитый пожаловался на ухудшение самочувствия, была вызвана бригада скорой помощи.

27 июня потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.