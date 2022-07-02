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Происшествия2 июля 2022 15:42

Жительница Октябрьского района поверила мошеннику и перевела ему 1 миллион 695 тысяч рублей

Мошенник внушил женщине, что с ее счета пытаются снять деньги
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жительница Октябрьского района поверила мошеннику и перевела ему 1 миллион 695 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД.

По данным ведомства, жительнице Октябрьского района Саратова позвонил незнакомец и представился «специалистом техподдержки банка». Мошенник заявил, что якобы злоумышленники пытаются снять деньги со счета женщины. После этого, звонивший назвал номера телефонов, на которые следует перевести средства.

Доверчивая саратовчанка поверила мошеннику и перевела на указанные звонившим счета 1 миллион 695 тысяч рублей. После этого собеседник прекратил выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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