Фото: Архив КП

Жительница Октябрьского района поверила мошеннику и перевела ему 1 миллион 695 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД.

По данным ведомства, жительнице Октябрьского района Саратова позвонил незнакомец и представился «специалистом техподдержки банка». Мошенник заявил, что якобы злоумышленники пытаются снять деньги со счета женщины. После этого, звонивший назвал номера телефонов, на которые следует перевести средства.

Доверчивая саратовчанка поверила мошеннику и перевела на указанные звонившим счета 1 миллион 695 тысяч рублей. После этого собеседник прекратил выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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