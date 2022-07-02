Фото: ГИБДД

В Саратовской области при падении «Гранты» в воду погибла женщина и двое детей. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

По предварительным данным, сегодня, 2 июля, в 17:00 в Марксовском районе произошла автокатастрофа. «Лада Гранта» с 44-летним мужчиной за рулем потеряла управление и съехала в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина 28 лет и двое детей - трехлетний мальчик и пятилетняя девочка.

Водитель и четырехлетняя девочка доставлены в больницу. Все обстоятельства уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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