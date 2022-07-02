Фото: пресс-служба ЦВО

В Саратовской области прошли учения зенитчиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Военного округа

Вчера, 1 июля, в Саратовской области прошло плановое тактическое учение дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». В ходе учений расчеты системы ПВО отработали уничтожение низколетящих целей и отразили авианалет условного противника.

Всего было условно уничтожено около 15 целей. В учениях ПВО задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц техники.

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