Фото: пресс-служба ЦВО
В Саратовской области прошли учения зенитчиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Военного округа
Вчера, 1 июля, в Саратовской области прошло плановое тактическое учение дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». В ходе учений расчеты системы ПВО отработали уничтожение низколетящих целей и отразили авианалет условного противника.
Всего было условно уничтожено около 15 целей. В учениях ПВО задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц техники.
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