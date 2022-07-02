Фото: СУ СКР

В Саратовской области обнаружили труп в салоне авто. Об этом сообщает СУ СКР.

Сегодня утром, 2 июля на водительском сиденье в салоне авто, расположенного в гараже на территории частного дома в селе Широкое Татищевского района обнаружено тело 51-летнего мужчины.

СУ СКР организовал проверку, причина смерти устанавливается.

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