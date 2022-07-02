Фото: архив КП

В Елшанке до вечера отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

По данным организации, сегодня, 2 июля,воду отключили для ликвидации повреждения водопровода по адресу ул.Елшанская, 22. Без воды остались абоненты улиц Операторская, Нефтепромысловая, Газопромысловая, Ново-Московское шоссе.

Воду коммунальщики обещают вернуть к 18:00.

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