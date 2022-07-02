фото: ГИБДД

В центре Саратова Mercedes сбил пенсионерку. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 1 июля в центре Саратова произошло ДТП.

В 18:02 напротив д. 88 по ул. Чапаева произошло ДТП. Mercedes-Benz под управлением 28-летней женщины сбил 66-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшая в результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу

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