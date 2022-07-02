Фото: пресс-центр КП

В Саратове состоялась пресс-конференция на тему «Неделя молодежи в Саратовской области, молодые люди и волонтерство».

29 июня в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи в пресс-центре «КП – Саратов» состоялась пресс-конференция, посвященная развитию волонтерской деятельности и вопросам молодежной политики на территории Саратовской области.

В работе конференции приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, командир регионального отделения Всероссийской молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Сергей Чертков, активист движения «Волонтеры Победы» Алексей Шуманский.

В своем приветственном слове Виталий Шустов отметил: «В настоящее время молодежь Саратовской области, безусловно, занимает активную гражданскую позицию. Молодые люди заняты в сфере во многих общественных проектах: патриотических, волонтерских, спортивных, творческих.

Правительство области в рамках грантовых конкурсов поддерживает молодежные организации. Так, 8 молодежных общественных организаций стали победителями регионального конкурса социальных проектов в 2021 году с общей суммой поддержки более 3,5 млн. рублей».

Ангелина Беловицкая рассказала об основных направлениях деятельности по развитию волонтерства на территории региона, отметила положительные изменения в системе деятельности волонтерских организаций.

Сергей Чертков подробно осветил цели и задачи в молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», а также поделился планами по дальнейшей деятельности организации совместно с молодежными организациями.

В завершение участники пресс-конференции призвали молодых людей активнее заниматься общественной деятельностью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.