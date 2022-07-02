Фото: ГИБДД
В Саратовской области пенсионер на «Хаммере» въехал в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Вчера, 1 июля, в 18:05 в Лысогорском районе произошло ДТП. На 3 километре автодороге «Лысые горы-Яблочный» 68-летний мужчина за рулем автомобиля Hummer слетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии мужчина с травмами попал в больницу.
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