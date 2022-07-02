фото: Архив КП

Дождливыми и промозглыми выдадутся выходные в Саратове. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове переменная облачность, сильный дождь. Гроза, возможен град. Температура колебается от +13 градусов с утра до +20 днем. Ветер северный, северо-восточный, 6...11 м/с с порывами 16-21 м/с, при грозе ветер шквалистого характера..

В Саратовской области облачно с прояснениями. Дождь, в отдельных районах сильный дождь, грозовые ливни и град. Ветер Северный, северо-восточный, 6...11 м/с. с порывами 15-20 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра порывы до 23 м/с. Температура воздуха +17...22 °C

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