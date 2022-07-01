Фото: пресс-служба мэрии города

Летний кинотеатр на саратовской набережной достроен в срок. Об этом стало известно из телеграм-канала Михаила Исаева, мэра города Саратова

По словам главы города, сегодня, 1 июля, в срок завершились строительные и монтажные работы по сооружению зданий на Новой Набережной. Речь идет о летнем кинотеатре, в котором так же расположат кафе и о административном здании со смотровой площадкой. ——Если будет хорошая погода, кафе откроется уже завтра, 2 июля, а первый показ фильмов - 5 числа, — сообщает мэр.

Завершилось и благоустройство аллеи на Рахова на участке от Кутякова до Большой Горной.

Фото: пресс-служба мэрии города

Обустроены тротуары, велодорожки, тропа для выгула собак и игровые площадки.

—Обе зоны отдыха являются частью пешеходного кольца, создание которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, — рассказал Исаев.

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