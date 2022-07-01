Фото: ГИБДД

В Саратовской области водитель легковушки слетел в кювет. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, сегодня, 1 июля, в 18.00 на 293 километре автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград ВАЗ 21099 слетел в кювет. Сообщается, что 50-летний водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель госпитализирован в больницу.

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