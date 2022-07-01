Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 14:16

Володин: в ЗАТО Светлом стартует ремонт в Доме культуры

Здание не ремонтировали более полувека – теперь там чинят крышу
Наталия Калинина
ЗАТО Светлый

ЗАТО Светлый

В понедельник в ЗАТО Светлом начнется ремонт крыши в Доме культуры, об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Здание Дома культуры 1968 года постройки. Более полувека здесь не было ремонтных работ. Ремонт кровли в рамках благотворительного проекта.

В Светлом проживает 13 тысяч жителей. В Доме культуры существует 14 кружков для детей и взрослых.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.