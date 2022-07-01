Володин: в ЗАТО Светлом стартует ремонт в Доме культуры

ЗАТО Светлый

В понедельник в ЗАТО Светлом начнется ремонт крыши в Доме культуры, об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Здание Дома культуры 1968 года постройки. Более полувека здесь не было ремонтных работ. Ремонт кровли в рамках благотворительного проекта.

В Светлом проживает 13 тысяч жителей. В Доме культуры существует 14 кружков для детей и взрослых.

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