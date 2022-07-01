В саратовское небо поднялись «Белые лебеди» и «Медведи»

Ту-160
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области прошли учения стратегических ракетоносцев, об этом проинформировало Минобороны РФ.
Экипажи боевых самолетов Ту-160 (Медведи) и Ту-95мс (Белые лебеди) провели строевые полеты на малых дистанциях с элементами воздушной навигации. Всего участвовали восемь машин и более 20 единиц автомобильной и специальной техники.
Наземный персонал попрактиковался в исполнении нормативов по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам.
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