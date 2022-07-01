В Саратовской области сотрудники ГИБДД помогли доставить ребенка в больницу. Об этом сообщает.
По информации ведомства, утром к экипажу ДПС ОГИБДД ОМВД России по Татищевскому
району, на 311 км федеральной автодороги Сызрань- Саратов- Волгоград, обратились водитель. Мужчина рассказал,что они с женой и маленькой дочкой возвращаются из Краснодарского края домой в Челябинскую область. В пути у ребенка внезапно начался приступ эпилепсии и ей необходима срочная медицинская помощь.
Старшие инспекторы ДПС майор Дмитрий Васин и старший лейтенант Иван Пужайкин,
посадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и, включив мигалки и сирены, доставили их в больницу.
Родители ребенка поблагодарили инспекторов за отзывчивость и оказанную помощь.
Комментирующий сотрудник в кадре: инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Татищевскому району Саратовской области ст. лейтенант полиции Иван Пужайкин.
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