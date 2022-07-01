Фото: архив КП

В Саратове полицейского осудят за получение взяток от ритуальных агентств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в период с марта по август 2021 года старший оперативный дежурный отдела полиции № 7 в составе городского УМВД за деньги передавал ритуальному агентству сведения о погибших и личные данные их родственников, после чего предприниматели предлагали родственникам услуги по захоронению.

В ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В январе 2022 года о действиях сотрудника стало известно и в отношении него завели уголовное дело о взятке. Всего мужчина получил таким образом 24 тысячи рублей, которые будут взысканы в пользу государства.

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