Роман Бусаргин сегодня работает в Республике Беларусь

Роман Бусаргин на встрече

Роман Бусаргин сегодня, 1 июля, работает в Республике Беларусь. Он принимает участие в IX форуме регионов Беларуси и России. Об этом он сообщил в Телеграм-канале.

- Обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве между Правительством Саратовской области и Витебским городским исполнительным комитетом.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Республикой Беларусь превысил 102 миллиона долларов США. За год он увеличился на 16,7 процента. Планируем расширять торговые связи, - пишет Роман Бусрагин.

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