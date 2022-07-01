В Саратове из-за перекрытой дороги встанут два троллейбусных маршрута

Перекрытие движения

Завтра, 2 июля, Саратове из-за перекрытой дороги встанут два троллейбусных маршрута, ПАО «Т Плюс» сообщает о проведении работ.

На тепловых сетях с 9.00 проводится ремонт. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Григорьева на участке от Лермонтова до Чернышевского. Временно прекратят движение троллейбусные маршруты № 2 и № 2А.

Восстановить движение планируется 3 июля, на следующий день до 18.00.

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