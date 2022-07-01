Пляж
Фото: Иван МАКЕЕВ
На сегодня, 1 июля, в Саратовской области разрешено купаться на 28 пляжах, об этом сообщает управление безопасности жизнедеятельности по региону.
В Саратове открыты «Пляж покорителей Волги» и городской пляж на острове Покровские пески, а также пляж МАУ ДО «Детский оздоровительный спортивный центр» в Вязовке. В Энгельсе – городской пляж «Парус» и еще один городской пляж, а также село Подстепное - ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист», МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец», поселок Лесной, где б/о «Чайка» и б/о «Бодрость», а также б/о «Волжино».
В Вольске и Хвалынске также открыты городские пляжи, есть парк-отель «Хвалынский». В поселке Базарный Карабулак – муниципальный пляж, центральный пруд.
В Балашове открыты городской пляж, левый берег реки Хопер, городской пляж, набережная реки Хопер, городской пляж 7 мкрн, городской пляж 1 мкрн. (левый берег и правый берег.
В Балашове – пляж ДОЛ «Санаторий «Пады» и село Репное, ДОЛ «Юность».
Открыты также следующие пляжи:
Ртищевский район, с. Потьма – МУ ДОЛ «Ясный»;
Балашовский район, р.п. Пинеровка, пляж МАОУ ДОД ДООЛ «Колос»;
Пугачев – городской пляж;
Марксовский район, санаторий-профилакторий «Нива»;
поселок Ровное – городской пляж;
ЗАТО Светлый – муниципальный пляж;
Село Ахмат Красноармейского района – муниципальный пляж.
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