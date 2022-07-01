Пляж Фото: Иван МАКЕЕВ

На сегодня, 1 июля, в Саратовской области разрешено купаться на 28 пляжах, об этом сообщает управление безопасности жизнедеятельности по региону.

В Саратове открыты «Пляж покорителей Волги» и городской пляж на острове Покровские пески, а также пляж МАУ ДО «Детский оздоровительный спортивный центр» в Вязовке. В Энгельсе – городской пляж «Парус» и еще один городской пляж, а также село Подстепное - ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист», МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец», поселок Лесной, где б/о «Чайка» и б/о «Бодрость», а также б/о «Волжино».

В Вольске и Хвалынске также открыты городские пляжи, есть парк-отель «Хвалынский». В поселке Базарный Карабулак – муниципальный пляж, центральный пруд.

В Балашове открыты городской пляж, левый берег реки Хопер, городской пляж, набережная реки Хопер, городской пляж 7 мкрн, городской пляж 1 мкрн. (левый берег и правый берег.

В Балашове – пляж ДОЛ «Санаторий «Пады» и село Репное, ДОЛ «Юность».

Открыты также следующие пляжи:

Ртищевский район, с. Потьма – МУ ДОЛ «Ясный»;

Балашовский район, р.п. Пинеровка, пляж МАОУ ДОД ДООЛ «Колос»;

Пугачев – городской пляж;

Марксовский район, санаторий-профилакторий «Нива»;

поселок Ровное – городской пляж;

ЗАТО Светлый – муниципальный пляж;

Село Ахмат Красноармейского района – муниципальный пляж.

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