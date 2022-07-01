Фото: архив КП
За бутылку водки житель Энгельса на год попадет в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области
По данным прокуратуры, 30 марта, примерно в 22:30 пьяный житель Энгельса зашел в бар «Дар» на улице 148-й Черниговской дивизии. Достав нож, мужчина потребовал у бармена бутылку водки, которую сотрудник заведения ему и отдал.
Личность любителя баров была установлена по камерам, мужчина был задержан оперативниками и признал свою вину. Раскаявшись, мужчина возместил ущерб потерпевшему.
Преступнику назначено наказание в виде года колонии строгого режима.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.