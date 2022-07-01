Фото: архив КП

За бутылку водки житель Энгельса на год попадет в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области

По данным прокуратуры, 30 марта, примерно в 22:30 пьяный житель Энгельса зашел в бар «Дар» на улице 148-й Черниговской дивизии. Достав нож, мужчина потребовал у бармена бутылку водки, которую сотрудник заведения ему и отдал.

Личность любителя баров была установлена по камерам, мужчина был задержан оперативниками и признал свою вину. Раскаявшись, мужчина возместил ущерб потерпевшему.

Преступнику назначено наказание в виде года колонии строгого режима.

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