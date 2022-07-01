Прошлый физкульт-субботник в Саратове

В Саратове из-за дождя отменили «физкульт-субботник», о чем сегодня, 1 июля, сообщила городская администрация.

- «Физкульт-субботник» в Гагаринском районе переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями, - информируют чиновники.

В итоге спортивное мероприятие пройдет 9 июля. Желающие смогут присоединиться. Точное время и место проведения сообщат позже.

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