На пяти улицах в Ленинском районе отключили воду

Сегодня, 1 июля, на пяти улицах в Ленинском районе Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».
По заявке потребителя отключена вода по адресу Измайлова, 16. До 20.00 без холодной воды остались абоненты по адресам Измайлова, 15, 15а, 16, 18 и Загороднева, 17.
Кроме того, по заявке потребителя проводятся работы по адресу Керамическая,22. Из-за них до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов на улицах Моторная, Керамическая, 3-й Петровский проезд.
Напомним, ранее мы сообщали о другом массовом отключении.
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