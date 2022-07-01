На пяти улицах в Ленинском районе отключили воду

Сегодня, 1 июля, на пяти улицах в Ленинском районе Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

По заявке потребителя отключена вода по адресу Измайлова, 16. До 20.00 без холодной воды остались абоненты по адресам Измайлова, 15, 15а, 16, 18 и Загороднева, 17.

Кроме того, по заявке потребителя проводятся работы по адресу Керамическая,22. Из-за них до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов на улицах Моторная, Керамическая, 3-й Петровский проезд.

Напомним, ранее мы сообщали о другом массовом отключении.

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