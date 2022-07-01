Скриншот извещения о закупке

На строительство туберкулезного диспансера в Саратове потратят 3,1 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

Вчера, 30 июня, на официальном портале появилось извещение о закупке. Начальная максимальная цена контракта составляет 3 105 378 034 рубля. Ранее торги уже объявлялись дважды, но в первый раз не нашлось контрагента, а во втором случае сделка была заблокирована ФАС. Цена контракта выросла на миллиард рублей

Объектом закупки является «Выполнение работ по строительству объекта«Областной клинический противотуберкулезный диспансер на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Город Саратов»»..

Согласно сопроводительным документам, необходимо будет провести общестроительные работы, коммуникации, монтаж оборудования, построить 8 корпусов и ряд административных и хозяйственных помещений.

Цена выросла с 1,9 миллиарда рублей до 3,1 миллиарда рублей. Срок исполнения контракта остался прежним — 31 декабря 2024 года. Работы необходимо завершить до 25 декабря 2024 года.

Источником финансирования является Областной бюджет Саратовской области, сумму планируют разбить на три года. Заказчиком называют ГКУ СО «Управление капитального строительства.

Прием заявок пройдет до 17 июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.