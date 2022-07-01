Гниющий труп, найденный в Вольске: 38-летний мужчина стал жертвой пьяного рыцарства

Фото: СУ СК

В Вольске за убийство приятеля задержан 57-летний мужчина, возбуждено уголовное дело об убийстве. Вчера, 30 июня, гниющие останки погибшего нашли в яме во дворе частного дома на улице Лазарева, о чем сообщили в СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, преступление совершил 57-летний мужчина, который совместно с сожительницей приехал пожить у своего приятеля в дом, во дворе которого нашли труп. В 20-х числах июня мужчина вернулся с работы и увидел, что его дамы сердца нет на месте. При этом в доме находился хозяин жилища, а также их 38-летний общий знакомый.

Мужчины сели выпивать и вскоре выяснилось, что между сожительницей 57-летнего горожанина и 38-летним гостем произошел конфликт, после которого женщина уехала к своей сестре. Разозлившись, 57-летний мужчина стал избивать обидчика своей спутницы. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Утром злоумышленник вместе с хозяином дома вынесли тело потерпевшего во двор, где закопали. 30 июня злоумышленник признался сотрудникам полиции в содеянном. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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