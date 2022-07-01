Покусанную собакой школьницу из Саратова доставили в больницу

Нападение в Саратове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 30 июня, в Заводском районе Саратова собака покусала 10-летнюю школьницу. Прокуратура региона сообщает о начале проверки.

По предварительным данным, нападение случилось утром возле дома №61В по проспекту Энтузиастов. На 10-летнего ребенка напала собака. Со следами укусов она доставлена в УКБ № 1 им. С.Р. Миротворцева.

Рассматривается вопрос о взыскании компенсации морального вреда.

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