Фото: pixabay

Жители Саратова заподозрили соседей в создании майнинг-фермы. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 1 июля, в городском сообществе «Заводской online Саратов» появилась публикация, в которой один из жителей дома 25 на улице Южно-Зеленой жалуется на то, что, по его мнению кто-то из соседей ворует электричество. Молодой человек подозревает, что кто-то из соседей создал майнинг-ферму в своей квартире.

— У нас греются контакты и шумят по ночам в распред коробке в подъезде, мы боимся за возгорание дома. Убедительная просьба разобраться в этой проблеме. Заранее спасибо, — пишет автор поста, и просит администрацию города Саратова и СПГЭС разобраться в данном вопросе. Свои слова автор подкрепил видеозаписью, на которой слышен легкий треск из распределительной коробки и видны старого образца.

В комментариях саратовцы в основном не согласились с подозрениями автора, обратив внимание на плохое состояние электрощитка и старые предохранители. По мнению одного из подписчиков, «майнинг требует больших мощностей, а пробка старая на 16 ампер может искрить так и из-за холодильника».

Согласно законопроекту «О цифровых финансовых активах» от 23 июля 2020 года, подписанного Владимиром Путиным, майнинг и торговля активами в России не запрещены, но запрещено использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

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