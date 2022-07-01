Сегодня, 1 июля, коронавирус унес жизнь 66-летнего жителя Саратовской области, о чем сообщает региональный минздрав.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек, мужчина 66 лет. Общее количество жертв инфекции за период эпидемии достигло 5994 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 254 949 человек в Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.