Воду на Соколовой-Горького отключили до вечера

Сегодня, 1 июля, холодную воду по улицам Соколовой-Горького в Саратове отключили до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».

В городе проводятся работы на водопроводных коммуникациях по улицам Соколовая – Максима Горького. Без воды остались абоненты Соколовского переулка.

Восстановить водоснабжение обещают к 20:00.

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