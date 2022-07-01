Воду на Соколовой-Горького отключили до вечера

Сегодня, 1 июля, холодную воду по улицам Соколовой-Горького в Саратове отключили до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».
В городе проводятся работы на водопроводных коммуникациях по улицам Соколовая – Максима Горького. Без воды остались абоненты Соколовского переулка.
Восстановить водоснабжение обещают к 20:00.
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