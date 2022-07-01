На сегодня, 1 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 60 человек. Всего обнаружено 254 949 заболевших. Выздоровело с начала эпидемии 248 209 человек, за сутки — 83.

В стационарах остаются 174 человека, на амбулаторном лечении еще 609 саратовцев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет —2;

- 15-29 лет — 5;

- 30-49 лет — 9;

- 50-64 лет — 11;

- 65 и старше — 29.

Один человек поступил с пневмонией, с признаками ОРВИ — 58, а один с бессимптомным течением.

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