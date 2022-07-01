Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сожители в Энгельсе хранили дома более 30 граммов наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Энгельсе правоохранители задержали 28-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.

У 28-летней местной жительницы, обвиняемой в распространении наркотиков при себе находился гашиш массой 0,56 грамма, а в квартире, где проживали сожители было обнаружено 32,78 граммов наркотиков, расфасованных для дальнейшей продажи. В телефоне мужчины оперативники обнаружили адреса закладок, удалось изъять в сумме 2,31 грамма веществ.

Возбуждено уголовное дело, оба фигуранта находятся под стражей.

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