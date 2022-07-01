Сегодня, 1 июля, тысячи жителей частного сектора в Саратове остались без воды. По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях прекращена подача воды для следующих абонентов:
Астраханская, 10/20,22/36,38,40;
7 й пр. Первомайского поселок, 19/31;
5- й пр. Первомайского поселок, 18/30,6/16;
9-я Линия Первомайского поселок, 4/12;
2-я Садовая, 55,39/1;
6- й пр. Первомайского поселок, 21/29,25,29,29а.
Кроме того, без воды остался частный сектор по адресам:
ул.5 Лини Первомайского поселок 7-17;
ул.4 Линия Первомайского поселок 7-15;
ул.3 Линия Первомайского поселок 8-16;
ул. 9 Линия Первомайского поселок 14-20;
ул. 8 Линия Первомайского поселок 13,15;
5-й Первомайский проезд 19-39;
ул. Кособокова, 20-42, 17-37;
ул. Астраханская, 4,6,8;
1-й Станционный проезд 15;
2-й Первомайский проезд 14-32, 11-29;
3-й Первомайский проезд, 18-40, 13-35;
9-я Линия Первомайский поселок 14,16,18,20.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.