Сегодня, 1 июля, тысячи жителей частного сектора в Саратове остались без воды. По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях прекращена подача воды для следующих абонентов:

Астраханская, 10/20,22/36,38,40;

7 й пр. Первомайского поселок, 19/31;

5- й пр. Первомайского поселок, 18/30,6/16;

9-я Линия Первомайского поселок, 4/12;

2-я Садовая, 55,39/1;

6- й пр. Первомайского поселок, 21/29,25,29,29а.

Кроме того, без воды остался частный сектор по адресам:

ул.5 Лини Первомайского поселок 7-17;

ул.4 Линия Первомайского поселок 7-15;

ул.3 Линия Первомайского поселок 8-16;

ул. 9 Линия Первомайского поселок 14-20;

ул. 8 Линия Первомайского поселок 13,15;

5-й Первомайский проезд 19-39;

ул. Кособокова, 20-42, 17-37;

ул. Астраханская, 4,6,8;

1-й Станционный проезд 15;

2-й Первомайский проезд 14-32, 11-29;

3-й Первомайский проезд, 18-40, 13-35;

9-я Линия Первомайский поселок 14,16,18,20.

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