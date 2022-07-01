Фото: Архив Кп

В Ленинском районе Саратова зарезали мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера вечером, 30 июня, рядом с магазином «Подсолнух» на улице Куприянова в Ленинском районе Саратова обнаружено тело неизвестного мужчины. На вид мужчине около 30 лет. На всем теле обнаружены колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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