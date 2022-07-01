Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2022 7:08

В Ленинском районе Саратова зарезали мужчину

Тело погибшего обнаружили на улице Куприянова
Евгений Бадиков
Фото: Архив Кп

Фото: Архив Кп

В Ленинском районе Саратова зарезали мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера вечером, 30 июня, рядом с магазином «Подсолнух» на улице Куприянова в Ленинском районе Саратова обнаружено тело неизвестного мужчины. На вид мужчине около 30 лет. На всем теле обнаружены колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.