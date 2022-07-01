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Общество1 июля 2022 6:51

В Саратовской области открыт сезон охоты на кабанов и сурков

Путем жеребьевки между охотниками разыграли 90 разрешений
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области открыт сезон охоты на кабанов и сурков. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля, в охотничьих угодьях региона открывается спортивно-любительская охота на кабана и сурка.

Согласно решению комитета, охота на кабана разрешена до конца января, на закрепленных территориях – до 28 февраля. Путем жеребьевки охотники получили более 90 разрешений. Разрешение выдается на срок не более 10 календарных дней в рамках срока сезона охоты в конкретное место.

Охота на сурков разрешена до 31 августа

Стоимость разрешения остается прежней — 650 рублей госпошлины и налоговый сбор, зависящий от вида зверя. 60 рублей - сурок, 450 рублей - взрослый кабан.

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