Фото: ГИБДД
В Энгельсе «буханка» врезалась в столб. Об этом рассказывает пресс-служба ГИБДД.
Вчера утром, 30 июня, в Энгельсском районе произошло ДТП.
В 7 утра в Энгельсе по улице Волжский проезд, д.2 произошла авария. Автомобиль УАЗ 390995-04 с 46-летним мужчиной за рулем съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка госпитализирована.
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