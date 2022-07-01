Фото: ГИБДД

В Энгельсе «буханка» врезалась в столб. Об этом рассказывает пресс-служба ГИБДД.

Вчера утром, 30 июня, в Энгельсском районе произошло ДТП.

В 7 утра в Энгельсе по улице Волжский проезд, д.2 произошла авария. Автомобиль УАЗ 390995-04 с 46-летним мужчиной за рулем съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка госпитализирована.

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