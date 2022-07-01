В Вольском районе 15-летний подросток на самокате пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 30 июня, в Вольском районе Саратовской области 15-летний подросток на самокате пострадал в ДТП.

Авария произошла в 13:50 по адресу Талалихина, 12. Парень 15 лет на электросамокате KUGO M 4 PRO врезался в стоящий автомобиль «Лада Веста».

В результате ДТП пострадал подросток на электросамокате. Он доставлен в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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