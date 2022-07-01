Фото: Лиза - Алерт

В Саратове пропал седеющий мужчина с зелеными глазами, о чем сегодня, 1 июня, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Пропал 38-летний Эдуард Харитонов, его ищут 22 июня. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были серая футболка-поло, синие джинсы и черные сланцы.

Те, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 965 885 45 50, инфорг Ксения.

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